Наука и технологии
Сегодня 15:51
Власти начали вычислять неплательщиков налогов по соцсетям
Пока это касается только французов
Власти Франции разрешили таможенным и налоговым органам мониторить информацию в соцсетях пользователей, чтобы находить там доказательства наличия нераскрытых доходов. Так регуляторы хотят добиться от жителей страны выплаты всех налогов.
Специалисты будут изучать посты, фотографии и другую открытую информацию в аккаунтах социальных сетей. Новые правила являются частью закона о налоговых изменениях, принятого на прошлой неделе. Отмечается, что государственным сотрудникам разрешено изучать только публичные данные пользователей. Конфиденциальные сведения затронуты быть не должны.
Тем не менее, правозащитные организации выразили беспокойство по поводу новых правил, так как они могут ставить под угрозу неприкосновенность частной жизни французов. Конституционный суд же заявил, что регулирующие органы должны внимательно следить за тем, как используется информация из соцсетей.