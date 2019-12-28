Власти начали вычислять неплательщиков налогов по соцсетям

Специалисты будут изучать посты, фотографии и другую открытую информацию в аккаунтах социальных сетей. Новые правила являются частью закона о налоговых изменениях, принятого на прошлой неделе. Отмечается, что государственным сотрудникам разрешено изучать только публичные данные пользователей. Конфиденциальные сведения затронуты быть не должны.

Тем не менее, правозащитные организации выразили беспокойство по поводу новых правил, так как они могут ставить под угрозу неприкосновенность частной жизни французов. Конституционный суд же заявил, что регулирующие органы должны внимательно следить за тем, как используется информация из соцсетей.