Власти Нидерландов попытались не дать ASML покинуть страну

ASML в значительной степени полагается на иностранные таланты: почти 40% ее голландских сотрудников — выходцы из-за рубежа. Компания неоднократно предупреждала, что ужесточение иммиграционного законодательства затруднит привлечение квалифицированных работников, необходимых для инноваций и роста. Генеральный директор Питер Венник прямо заявил, что ASML будет вынуждена перенести производство в более благоприятные регионы, такие как Восточная Европа, Азия или США, если привлечение талантливых специалистов станет затруднительным.

Правительство Нидерландов приступило к осуществлению многосторонних мер, получивших название «Операция Бетховен», чтобы умиротворить ASML. Она включает в себя пересмотр налоговых льгот для иностранных работников и потенциальное ослабление ограничений на выдачу студенческих виз. Однако успех этих мер зависит от более широких изменений в иммиграционной политике страны.

Антииммигрантские настроения в Нидерландах, подпитываемые Партией свободы (PVV), прямо противоположны потребностям ASML. PVV выступает за ужесточение пограничного контроля, ограничение «исламской практики» и приоритет потребностей голландских граждан над выгодами иммигрантов. Такое столкновение приоритетов может иметь серьезные экономические последствия для страны.