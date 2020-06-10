Власти обязали российского оператора Tele2 отменить повышение цен на тарифы
Согласно сообщению на сайте антимонопольной службы, 12 мая 2020 года Tele2 повысила стоимость оказания услуг связи. Повышение составило от 20 до 100 рублей в зависимости от тарифного плана. В ФАС пояснили, что служба, по поручению Председателя Правительства России, мониторит цены на услуги связи в стране. Она попросила Tele2 предоставить обоснования для изменения тарифов, но оператор этого не сделал. Кроме того, ФАС получила большое количество жалоб абонентов Теле2.
«Повышение тарифов, учитывая ситуацию, связанную с распространением новой коронавирусной инфекции, а также отсутствие технологического, экономического и иного обоснования, ущемляет интересы потребителей в части навязывания условий договора, невыгодных для него», — отметили в службе.
Теперь Tele2 в течение двух недель нужно вернуть тарифам прежнюю стоимость.