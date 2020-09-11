Власти Оренбурга попросили силовиков вычислить авторов анонимных Telegram-каналов

В Telegram-канале kurillka56 распространили информацию о предстоящих конкурсах на поставку питания в школы и детсады. Сообщалось, что глава Оренбурга Владимир Ильиных якобы требовал от начальника управления образования города, чтобы до 20 сентября детсады подготовили договоры на питание. Авторы Telegram-канала обвинили власти в лоббировании интересов определённых компаний из других регионов.

Представители Администрации заявили, что эта информация недостоверна, и будут защищать собственные права и репутацию. Поэтому власти Оренбурга обратятся в ФСБ, Роскомнадзор и МВД, чтобы установить личность авторов Telegram-каналов.