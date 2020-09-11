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Власти Оренбурга попросили силовиков вычислить авторов анонимных Telegram-каналов
Те писали о лоббировании властями интересов отдельных бизнесменов
Проект «Роскомсвобода» сообщил, что Администрация Оренбурга решила обратиться в областные управления ФСБ, МВД и Роскомнадзора с просьбой вычислить авторов анонимных Telegram-каналов. Поводом для этого стала публикация в мессенджере дискредитирующей информации о властях города.
В Telegram-канале kurillka56 распространили информацию о предстоящих конкурсах на поставку питания в школы и детсады. Сообщалось, что глава Оренбурга Владимир Ильиных якобы требовал от начальника управления образования города, чтобы до 20 сентября детсады подготовили договоры на питание. Авторы Telegram-канала обвинили власти в лоббировании интересов определённых компаний из других регионов.
Представители Администрации заявили, что эта информация недостоверна, и будут защищать собственные права и репутацию. Поэтому власти Оренбурга обратятся в ФСБ, Роскомнадзор и МВД, чтобы установить личность авторов Telegram-каналов.