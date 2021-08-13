Власти отказались отдавать МегаФону и МТС частоты под 5G

Речь идёт о полосе 3400-3600 МГц. Она была нужна операторам «для проведения научных, исследовательских, опытных, экспериментальных и конструкторских работ» с применением 5G. Тестировать должны были не только в Екатеринбурге, но и в метрополитенах Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Нижнего Новгорода, Казани и Самары. Во всех городах был получен отказ.

Стоит отметить, что частоты 3400-3600 МГц являются частью большего диапазона 3400-3800 МГц, который считается наиболее подходящим для развития 5G. Однако в России указанный диапазон используют силовые структуры. Они не выдают разрешение на его использование.