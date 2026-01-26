Власти Подмосковья усилят помощь городам, где жители недовольны по итогам опросов

На одном из еженедельных совещаний Андрей Воробьёв уделил особое внимание работе муниципальных команд. Он отметил, что для улучшения общих показателей важно постоянно следить за динамикой в каждом округе.

По итогам опросов за 2025 год уровень доверия к власти в Московской области составил почти 58%.

Тем муниципалитетам, где результаты пока ниже, поручено совместно с профильными министерствами проработать наиболее острые вопросы. Работу планируют вести напрямую с жителями, в том числе в формате выездных администраций.