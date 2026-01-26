Наука и технологии
Власти Подмосковья усилят помощь городам, где жители недовольны по итогам опросов

Власти используют опросы жителей для улучшения работы региона
Оценка работы властей со стороны жителей является одним из главных ориентиров в развитии Подмосковья. Об этом напомнил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, подчеркнув важность регулярных социологических опросов, пишет 360.ru.
По словам главы региона, уровень доверия жителей показывает, насколько эффективно реализуются программы и решаются повседневные вопросы. Именно мнение людей помогает понять, где есть прогресс, а где требуются дополнительные усилия. Опросы позволяют отслеживать изменения по каждому направлению и быстро реагировать на возникающие проблемы.

Наша задача — оперативно реагировать на вызовы, с которыми мы сталкиваемся, в каждой сфере.

Андрей Воробьёв
Губернатор Московской области

На одном из еженедельных совещаний Андрей Воробьёв уделил особое внимание работе муниципальных команд. Он отметил, что для улучшения общих показателей важно постоянно следить за динамикой в каждом округе.

По итогам опросов за 2025 год уровень доверия к власти в Московской области составил почти 58%.

Тем муниципалитетам, где результаты пока ниже, поручено совместно с профильными министерствами проработать наиболее острые вопросы. Работу планируют вести напрямую с жителями, в том числе в формате выездных администраций.

