Власти Подмосковья усилят помощь городам, где жители недовольны по итогам опросов

Власти Подмосковья усилят помощь городам, где жители недовольны по итогам опросовВласти используют опросы жителей для улучшения работы региона
© freepik
По словам главы региона, уровень доверия жителей показывает, насколько эффективно реализуются программы и решаются повседневные вопросы. Именно мнение людей помогает понять, где есть прогресс, а где требуются дополнительные усилия. Опросы позволяют отслеживать изменения по каждому направлению и быстро реагировать на возникающие проблемы.
Наша задача — оперативно реагировать на вызовы, с которыми мы сталкиваемся, в каждой сфере.
На одном из еженедельных совещаний Андрей Воробьёв уделил особое внимание работе муниципальных команд. Он отметил, что для улучшения общих показателей важно постоянно следить за динамикой в каждом округе.
По итогам опросов за 2025 год уровень доверия к власти в Московской области составил почти 58%.
Тем муниципалитетам, где результаты пока ниже, поручено совместно с профильными министерствами проработать наиболее острые вопросы. Работу планируют вести напрямую с жителями, в том числе в формате выездных администраций.