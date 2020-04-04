Власти попросили российские интернет-компании ухудшить качество видео

Такую просьбу Минкомсвязь направила крупным площадкам, в том числе «ВКонтакте», «Яндекс.Дзен», «Одноклассники», Rutube. Ведомство считает, что интернет-компании должны отключить автоматическое воспроизведение видео и аудио, а также ограничить качество видео до 720 пикселей для мобильных приложений и 1080 пикселей для браузеров. Площадкам следует сделать это до 15 апреля.

В Минкомсвязи говорят, что во время режима самоизоляции выросла нагрузка на сети. В том числе из-за того, что многие онлайн-площадки открыли бесплатный доступ к контенту.

Тем не менее, эксперты, с которыми беседовало издание «Коммерсант», считают, что нагрузка на онлайн-кинотеатры и сети сопоставима сейчас с той, что бывает в период новогодних каникул.