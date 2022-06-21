Власти попросили убрать сотовые вышки у колледжей и вузов. Из-за этого может ухудшиться связь

Сообщается, что власти добиваются ликвидации оборудования для сотовой связи у вузов и колледжей. Чиновники ссылаются на правила Роспотребнадзора, в которых указано, что ограничения касаются только школ. Однако власти всё равно требуют распространить нормы на высшие и средние специальные учебные заведения. Проблема касается Челябинской и Иркутской областей, а также Санкт-Петербурга.

В Tele2 заявили, что демонтаж оборудования на территории Дальневосточного федерального университета (ДФУ) приведёт к деградации услуг. То же самое касается и других учебных заведений. В целом, операторы считают, что отключение оборудования и демонтаж базовых станций недопустимы и в условиях санкций.

В Минцифры заявили, что изучают вопрос обоснованности запрета с научной точки зрения. Пока необходимость в демонтаже не очевидна.