Наука и технологии
Сегодня в 11:09
1 мин.

Власти попросили убрать сотовые вышки у колледжей и вузов. Из-за этого может ухудшиться связь

Пока обоснования запрету не видно
«Известия» узнали, что российских сотовых операторов попросили убрать вышки из российских образовательных учреждений. Сами операторы говорят, что выключение базовых станций там ухудшит качество связи.
Власти попросили убрать сотовые вышки у колледжей и вузов. Из-за этого может ухудшиться связь

Сообщается, что власти добиваются ликвидации оборудования для сотовой связи у вузов и колледжей. Чиновники ссылаются на правила Роспотребнадзора, в которых указано, что ограничения касаются только школ. Однако власти всё равно требуют распространить нормы на высшие и средние специальные учебные заведения. Проблема касается Челябинской и Иркутской областей, а также Санкт-Петербурга.

В Tele2 заявили, что демонтаж оборудования на территории Дальневосточного федерального университета (ДФУ) приведёт к деградации услуг. То же самое касается и других учебных заведений. В целом, операторы считают, что отключение оборудования и демонтаж базовых станций недопустимы и в условиях санкций.

В Минцифры заявили, что изучают вопрос обоснованности запрета с научной точки зрения. Пока необходимость в демонтаже не очевидна.

Новости партнеров
Новости партнеров