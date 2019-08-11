Власти посоветовали российским студентам не пользоваться Википедией

По мнению чиновника, в «Википедии» содержится «точно не проверенная информация». Он посоветовал не пользоваться данным ресурсом, чтобы не получать двойки. Воспринимать его как энциклопедию нельзя, так как «материалы “Википедии" постоянно правятся, в том числе заинтересованными лицами».

Напомним, недавно стало известно, что Минкомсвязь подготовила законопроект о получении денег из госбюджета на создание отечественного конкурента «Википедии». Разработкой займётся издательство «Большая Российская энциклопедия».

Проект «Википедия» управляется американской некоммерческой организацией «Фонд Викимедиа». Русская версия ресурса появилась в мае 2001 года. К октябрю 2018 года общее число статей на «Википедии» достигло 1,5 миллиона.