Наука и технологии
Сегодня 18:32
Власти потратят более 250 млн рублей на расширение системы распознавания лиц в метро Москвы
На улучшение хранилища
Издание «МБХ медиа» обнаружило на портале госзакупок тендер, по которому департамент правительства Москвы выделил более 252 млн рублей на расширение системы распознавания лиц в столичном метро.
Сообщается, что подрядчик должен будет установить не менее 2220 жёстких дисков объёмом не менее 4 ТБ каждый. То есть заказ, по сути, направлен на расширение «системы хранения данных», полученных с камер. Общая вместимость хранилища записей увеличится на 8 880 ТБ.
Издание «МБХ медиа» напомнило, что систему видеонаблюдения с распознаванием лиц в метро начали создавать в 2015 году. В работу её запустили в 2018 году. Камеры способны распознавать лица нарушителей или преступников, которые находятся в розыске.