Власти потратят более 250 млн рублей на расширение системы распознавания лиц в метро Москвы

Сообщается, что подрядчик должен будет установить не менее 2220 жёстких дисков объёмом не менее 4 ТБ каждый. То есть заказ, по сути, направлен на расширение «системы хранения данных», полученных с камер. Общая вместимость хранилища записей увеличится на 8 880 ТБ.

Издание «МБХ медиа» напомнило, что систему видеонаблюдения с распознаванием лиц в метро начали создавать в 2015 году. В работу её запустили в 2018 году. Камеры способны распознавать лица нарушителей или преступников, которые находятся в розыске.