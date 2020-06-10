Власти потратят миллиард на отправку россиянам сообщений о событиях в мессенджерах и соцсетях

Как пишет издание РБК, в 2020 году власти направят 1,03 млрд рублей на рассылки через СМС, «ВКонтакте» и Viber. Об этом свидетельствуют данные на портале госзакупок.

Журналисты пишут, что первый конкурс на оказание услуг рассылки выиграло в январе ООО «АйЭс Телеком». Приём заявок на второй конкурс завершился 8 июня.

При этом стоимость контракта в прошлом году составила 377 млн рублей. Цена одного сообщения в рамках новой закупки выросла более чем на 10%. В марте 2019 года одно СМС стоило 1,54 рубля, а теперь будет стоить 1,72 рубля.