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Власти потратят миллиард на отправку россиянам сообщений о событиях в мессенджерах и соцсетях
В прошлом году потратили на это только 400 млн рублей
Департамент информационных технологий (ДИТ) Москвы потратит миллиард на отправку россиянам сообщений о событиях в мессенджерах и соцсетях. Планируется рассылать информацию об услугах ЖКХ и здравоохранения, штрафах ГИБДД и статусе заявлений о предоставлении госуслуг.
Как пишет издание РБК, в 2020 году власти направят 1,03 млрд рублей на рассылки через СМС, «ВКонтакте» и Viber. Об этом свидетельствуют данные на портале госзакупок.
Журналисты пишут, что первый конкурс на оказание услуг рассылки выиграло в январе ООО «АйЭс Телеком». Приём заявок на второй конкурс завершился 8 июня.
При этом стоимость контракта в прошлом году составила 377 млн рублей. Цена одного сообщения в рамках новой закупки выросла более чем на 10%. В марте 2019 года одно СМС стоило 1,54 рубля, а теперь будет стоить 1,72 рубля.