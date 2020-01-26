Наука и технологии
Сегодня 13:30
Власти потребовали у Tesla избавиться от «автопилота»
Это название якобы вызывает путаницу
Член сенатского комитета США по торговле, науке и транспорту заявил, что компании Tesla необходимо избавиться от «автопилота». Функции помощи водителю нужно другое название, так как текущее якобы вводит людей в заблуждение.
По мнению представителя власти, Tesla должна переименовать свою систему автопилота и предпринять дополнительные меры для того, чтобы водители не отвлекались от дороги при её использовании.
Член комитета указал на то, что автопилот Tesla — несовершенная система, однако опасности, которая она несёт, можно преодолеть. А текущее название опции не соответствует руководству пользователя и инструкции, в которых сказано, что водитель должен контролировать электромобиль. Если систему переименовать, то это несоответствие исчезнет.
Сама Tesla с заявлениями об опасности автопилота не согласна. Компания утверждает, что при использовании системы водители попадают в ДТП реже.