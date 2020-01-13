Власти проверят законность повышения цен на сотовую связь в России

О повышении цен на архивные тарифы объявили «Мегафон» и «Вымпелком» (бренд «Билайн»). В ФАС отметили, что пока не получали жалоб на это. Тем не менее, ведомство намерено внимательно изучить обоснованность подорожания услуг связи.

ТАСС пишет, что помимо «Мегафона» и «Билайна» о повышении цен предупреждал Tele2 в некоторых регионах страны.

В «Мегафоне» меры объяснили ростом потребления услуг абонентами, в «Билайне» признали, что повышают стоимость из-за затрат на исполнение требований законодательства о хранении данных и обеспечении устойчивой работы рунета.