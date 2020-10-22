Власти раскрыли схему слежки за вернувшимися из-за границы россиянами

Как сообщил Шадаев, схема начинала работать, как только турист прилетал из страны. Он включал телефон, и власти благодаря операторам сразу знали, из какой страны он прилетел. После этого телефон автоматически ставился на контроль.

Затем опять же при помощи операторов удавалось определить, где гражданин проводил первую ночь в России. Потом россиянин получал уведомление, что должен пробыть две недели дома. Если пользователь покидал определённую зону, оператор информировал об этом.

При попытке отследить первых пассажиров возникли проблемы. А всё потому, что половина граждан с рейса не была прописана в Москве, куда они прилетели. Для таких организовали обсервацию.