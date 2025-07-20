Власти РФ добавили 21 новую технологию в список специальных контрактов

В обновлённый список вошли технологии из разных сфер: медицина, химия, пищевая промышленность, сельское хозяйство, энергетика и строительство. Среди них — новые способы производства водорода, аммиака, удобрений, строительных материалов, кормовых добавок, а также производство хлеба с увеличенным сроком годности и растительного масла.

Цель расширения списка — привлечь больше частных инвестиций в важные для страны направления и помочь запустить производство нужной продукции.

СПИК — это контракт, по которому инвестор обязуется в срок внедрить новую технологию и начать серийное производство на территории России. Взамен государство предлагает выгодные условия — налоговые льготы и особые правила аренды земли без торгов.

Контракты заключают на срок до 15 лет при инвестициях до 50 млрд рублей. Если вложения больше, срок может увеличиться до 20 лет.