Власти России начали принимать важные решения в мессенджерах, а не на заседаниях

Как пишут различные источники, отдельного планерного заседания Госсобрание-Курултай Башкортостана не проводило. Решение о принятии поправок было принято заочно: депутаты просто переписывались в WhatsApp. В этом признались сами парламентарии. При этом они отметили, что нарушений не было, поскольку такой метод голосований предусмотрен регламентом.

Стоит отметить, что одна из депутатов — представительница экологической партии «Зелёные» — раскритиковала спешность принятия решений относительно Конституции: у представителей власти якобы нет времени подумать, посоветоваться с народом.