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Власти России начали принимать важные решения в мессенджерах, а не на заседаниях
Говорят, это не нарушает никаких правил
СМИ сообщили, что Госсобрание-Курултай Республики Башкортостан одобрило поправки в Конституцию РФ в первом чтении. Самое интересное здесь то, что орган государственной власти принял важное решение не на заседании, а в мессенджере WhatsApp.
Как пишут различные источники, отдельного планерного заседания Госсобрание-Курултай Башкортостана не проводило. Решение о принятии поправок было принято заочно: депутаты просто переписывались в WhatsApp. В этом признались сами парламентарии. При этом они отметили, что нарушений не было, поскольку такой метод голосований предусмотрен регламентом.
Стоит отметить, что одна из депутатов — представительница экологической партии «Зелёные» — раскритиковала спешность принятия решений относительно Конституции: у представителей власти якобы нет времени подумать, посоветоваться с народом.