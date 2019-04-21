Власти Шри-Ланки отключили мессенджеры и соцсети

Сегодня утром во время празднования католической Пасхи в нескольких церквях и отелях на Шри-Ланке произошли восемь взрывов. По предварительным данным, погибли 185 человек. Ещё 500 ранены.

Пока ни одна террористическая организация не взяла на себя ответственность за взрывы. По предварительной версии, это могли быть представители радикального мусульманского объединения National Thowheeth Jama'ath (NTJ). За 10 дней до взрывов полиция Шри-Ланки получила предупреждение о возможных атаках на церкви.

Теперь по указу властей жители страны временно не могут заходить в WhatsApp, Viber, Facebook и Twitter. Это необходимо, чтобы в интернете не распространялась ложная информация об инциденте.