Власти Штатов приготовились к судам на фоне запрета вырубки старых лесов

Старовозрастные леса важны тем, что они хранят большое количество углекислого газа — парникового газа, способствующего изменению климата. Кроме того, они служат средой обитания для различных растений и животных. Предложение будет распространяться примерно на 32 миллиона акров старовозрастных лесов на федеральных землях. Запрет не будет распространяться на частные земли или на рубки, необходимые для оздоровления лесов или предотвращения лесных пожаров.

Однако лесопромышленники выступили против этого предложения, утверждая, что оно нанесет ущерб экономике. Ожидается, что предложение столкнется с юридическими проблемами со стороны лесопромышленников. Однако администрация Штатов уверена, что предложение будет поддержано в суде.