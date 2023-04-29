Власти США хотят запретить ИИ единолично запускать ядерное оружие

Хотя американское Министерство обороны уже запрещает использование ИИ при запуске ядерного оружия, двухпартийная группа законодателей принимает дополнительные меры предосторожности.

Сенатор Эдвард Марки и представители Тед Лью, Дон Бейер и Кен Бак представили закон «О блокировании запуска ядерного оружия автономным ИИ». Предлагаемый закон не позволит любой автономной системе без человеческого надзора запускать ядерное оружие или выбирать и поражать цели с намерением осуществить ядерную атаку.

Законопроект обеспечит соблюдение действующих правил Пентагона в отношении ядерного оружия, которые требуют значительного человеческого контроля над процессом принятия решений.

Предлагаемый законопроект призван подчеркнуть потенциальную опасность автономных систем ИИ нынешнего поколения, особенно на фоне бурного развития ИИ.