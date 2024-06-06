Власти США начали антимонопольное расследование против Microsoft

Microsoft наняла большинство сотрудников Inflection AI и лицензировала ее технологию искусственного интеллекта за 650 миллионов долларов. Несмотря на заявления о независимости компании, у чиновников возникают опасения по поводу потенциального контроля со стороны Microsoft.

Компании в США обязаны сообщать антимонопольным органам о приобретениях, превышающих 119 миллионов долларов. За последние два года FTC вызвала в суд обе стороны для получения соответствующих документов. Если сделка будет признана антиконкурентной, Microsoft грозят штрафы и приостановка сделки до дальнейшего расследования.