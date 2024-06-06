Власти США начали антимонопольное расследование против Microsoft

Опубликовано 06 июня 2024, 21:30
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Власти США начали антимонопольное расследование против MicrosoftСделка была с Inflection AI
Федеральная торговая комиссия США (FTC) начала антимонопольное расследование сделки Microsoft с Inflection AI с целью выяснить, не структурировали ли компании соглашение, чтобы избежать проверки со стороны регулирующих органов.
Microsoft наняла большинство сотрудников Inflection AI и лицензировала ее технологию искусственного интеллекта за 650 миллионов долларов. Несмотря на заявления о независимости компании, у чиновников возникают опасения по поводу потенциального контроля со стороны Microsoft.
Компании в США обязаны сообщать антимонопольным органам о приобретениях, превышающих 119 миллионов долларов. За последние два года FTC вызвала в суд обе стороны для получения соответствующих документов. Если сделка будет признана антиконкурентной, Microsoft грозят штрафы и приостановка сделки до дальнейшего расследования.