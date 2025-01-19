Наука и технологии
Опубликовано 19 января 2025, 12:45
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Власти США начали изучать инвестиции Microsoft в OpenAI на 13 млрд долларов

Их они «заинтересовали»
Федеральная торговая комиссия США (FTC) выразила обеспокоенность по поводу инвестиций Microsoft в OpenAI в размере 13 миллиардов долларов, предположив, что они могут дать Microsoft несправедливое преимущество на рынке искусственного интеллекта (ИИ).
Власти США начали изучать инвестиции Microsoft в OpenAI на 13 млрд долларов
© Clint Patterson

FTC предупреждает, что подобные сделки могут привести к тому, что крупные технологические компании, такие как Microsoft, будут доминировать в разработке ИИ, ограничивая доступ к важнейшим ресурсам, талантам и данным для небольших ИИ-стартапов.

С момента появления таких инструментов ИИ, как ChatGPT, такие технологические гиганты, как Microsoft, Amazon и Google, вложили значительные средства в стартапы в области ИИ, чтобы помочь разработать дорогостоящие технологии. Однако в отчете FTC отмечаются риски, например то, что ИИ-компании будут вынуждены полагаться на облачные сервисы этих технологических гигантов, усиливая их влияние на рынок.

FTC также выразила обеспокоенность по поводу потенциальных соглашений об «исключительных правах», которые могут помешать ИИ-компаниям работать с несколькими технологическими фирмами.

Источник:Bloomberg
Автор:Максим Многословный
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