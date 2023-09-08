Власти США начали расследование о наличии 7-нм процессора в Huawei Mate 60 Pro

Это открытие вызвало в Вашингтоне дискуссию об эффективности санкций, введенных для сдерживания технологических достижений Китая, и о необходимости ужесточения экспортного контроля (правительство страны обеспокоено тем, что китайский технологический сектор может обеспечить ей военное преимущество).

Советник по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США воздержатся от комментариев до получения дополнительной информации о процессоре.

Последние выпуски продукции Huawei получили поддержку в Китае, где их расценивают как победу над санкциями США.