Власти США начали расследование против Samsung из-за патентов на память

Опубликовано 18 июля 2026, 17:461 мин.
Власти США начали расследование против Samsung из-за патентов на памятьNetlist обвиняет Samsung в нарушении прав
Американская торговая комиссия (USITC) начала расследование в отношении Samsung Electronics и её американских подразделений. Жалоба поступила от калифорнийской Netlist. Она утверждает, что Samsung нарушает её патенты на оперативную память.
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Под подозрение попали не только сами чипы Samsung, но и готовые продукты других компаний, в которых они установлены, включая устройства Google, Nvidia, Broadcom и Super Micro Computer.
Netlist требует запретить ввоз спорных чипов и устройств в США, а также прекратить их продажу на американском рынке. Судья USITC проведёт слушания и вынесет предварительное решение, которое затем утвердит комиссия. Окончательный срок расследования будет установлен в течение 45 дней.
Источник:reuters
Автор:Максим Многословный