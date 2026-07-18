Власти США начали расследование против Samsung из-за патентов на память

Под подозрение попали не только сами чипы Samsung, но и готовые продукты других компаний, в которых они установлены, включая устройства Google, Nvidia, Broadcom и Super Micro Computer.

Netlist требует запретить ввоз спорных чипов и устройств в США, а также прекратить их продажу на американском рынке. Судья USITC проведёт слушания и вынесет предварительное решение, которое затем утвердит комиссия. Окончательный срок расследования будет установлен в течение 45 дней.