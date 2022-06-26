Власти США недоплатили Intel и отсрочили строительство завода

В начале этого года Intel объявила о своих планах по строительству двух заводов по производству полупроводников в Нью-Олбани, штат Огайо. Стоимость проекта составила $20 млрд. Компания отметила, что планы «в значительной степени будут зависеть от финансирования в рамках Закона CHIPS». Этот закон резервирует у правительства США $52 млрд для финансирования полупроводниковых компаний, включая Intel. В то время как Сенат и Палата представителей одобрили свои версии законопроекта, работа над его доработкой в ​​Конгрессе застопорилась.

Как заявил представитель Intel: «К сожалению, финансирование по закону CHIPS продвигается медленнее, чем мы ожидали, и мы до сих пор не знаем, когда это будет сделано». При этом компания не изменила существенно планы по началу строительства своих объектов. Строительство по-прежнему должно начаться в конце 2022 года, а производство — в 2025 году.