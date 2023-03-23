Власти США недовольны Илоном Маском из-за его мнения об Украине

Видимо, критику решили обрушить на владельца Tesla, SpaceX и Starlink после его заявлений и предложений по остановке конфликта на Украине и снижения эскалации между Китаем и Тайванем. Не стоит забывать, что Маск заявил о недопустимости использования терминалов Starlink в военных действиях, после чего ВСУ запретили следить за новыми регионами России. Всё это вызывает раздражение у Администрации Байдена.

Но пишут, что главной занозой является покупка и изменение политики Twitter: у пользователей появились возможность высказывать своё мнение свободнее, чем раньше, так как Маск — приверженец абсолютной свободы слова. Власти опасаются влияния соцсети и лично Маска на аудиторию, в том числе в отношении конфликта на Украине.

При этом отмечается и независимое поведение Маска. Именно он в одностороннем порядке решает, как будут работать спутники Starlink для ВСУ. Такие вопросы не выносятся на обсуждение с Пентагоном и органами власти, что нетипично для американского оборонного подрядчика.