Власти США обвинили Google и Facebook в развитии зависимостей у детей

Слушания длились пять часов. Во время них обсуждалось, страдают ли ментальное здоровье и приватность детей от использования таких сервисов, как YouTube и Instagram.

Республиканка и мать троих детей заявила руководителям соцсетей, что их платформы — её самый большой страх как родителя. Другой республиканец спросил Цукерберга, несёт ли Facebook ответственность за самоубийство несовершеннолетней девушки, которое она совершила после того, как мужчина показал её неприличные фото в соцсети. Глава Facebook заявил, что компания несёт ответственность за то, чтобы разработать систему по удалению такого контента.

Демократ из Конгресса обратил внимание на то, что соцсети используют манипулятивные практики, чтобы увлечь детей. Это, например, автоматический запуск видео после роликов в YouTube. Ещё один республиканец сравнил продукты Google и Facebook для детей с сигаретными компаниями, которые продают свои товары несовершеннолетним.