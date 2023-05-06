Власти США обвинили криптобиржу Binance в помощи обходе антироссийских санкций

Власти США обвинили криптобиржу Binance в помощи обходе антироссийских санкцийА параллельно решается вопрос с антииранскими санкциями
Министерство юстиции США начало расследование в отношении криптовалютной биржи Binance в связи с подозрениями в оказании помощи россиянам в обходе санкций, сообщают источники Bloomberg.
Как сообщается, Минюст выясняет, нарушали ли должностные лица Binance санкции против России, способствуя денежным переводам российских граждан через биржу.
Кроме того, сообщается, что Binance ведет переговоры с ведомством по поводу предыдущих обвинений в помощи уклонений от санкций, связанных с Ираном. Ранее в российских СМИ появились сообщения о том, что Binance отменила лимит в 10 000 евро для счетов россиян, техническая поддержка биржи подтвердила изменения без официального объявления.
Напомним, что Binance ввела ограничения на депозиты в апреле 2022 года в связи с введением санкций ЕС.