Власти США обвинили криптобиржу Binance в помощи обходе антироссийских санкций

Как сообщается, Минюст выясняет, нарушали ли должностные лица Binance санкции против России, способствуя денежным переводам российских граждан через биржу.

Кроме того, сообщается, что Binance ведет переговоры с ведомством по поводу предыдущих обвинений в помощи уклонений от санкций, связанных с Ираном. Ранее в российских СМИ появились сообщения о том, что Binance отменила лимит в 10 000 евро для счетов россиян, техническая поддержка биржи подтвердила изменения без официального объявления.

Напомним, что Binance ввела ограничения на депозиты в апреле 2022 года в связи с введением санкций ЕС.