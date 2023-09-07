Власти США обвинили в «удушении» мелких провайдеров в угоду крупным

Требование о предоставлении аккредитива означает, что провайдеры должны заблокировать значительный капитал на время реализации своих проектов, что затрудняет участие в программе небольших провайдеров. Правило также создает препятствия для муниципалитетов, поскольку многим из них не разрешается получать аккредитивы.

В письме предлагается альтернатива аккредитивному требованию, например, гарантии исполнения обязательств или отсроченное возмещение в зависимости от достижения основных этапов проекта. Директор программы BEAD заявил, что исключения из правила об аккредитивах будут рассматриваться в каждом конкретном случае, но эти исключения будут строго контролироваться.