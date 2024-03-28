Власти США объявили награду в $10 млн за информацию о хакеров из группы Blackcat

В среду Государственный департамент США объявил о программе вознаграждения в размере до 10 миллионов долларов. «Группа ALPHV Blackcat, занимающаяся распространением вымогательского ПО как услуги, взломала компьютерные сети критически важных инфраструктурных секторов в США и по всему миру», — говорится в заявлении.

Атака, начавшаяся в конце февраля, вызвала повсеместный хаос. Компания UnitedHealth, до сих пор не оправившаяся от последствий, сообщила о том, что задолженность по медицинским претензиям составляет более 14 миллиардов долларов. Их технологическое подразделение, Change Healthcare, является ключевым игроком в обработке страховых выплат поставщикам медицинских услуг. Из-за этого сбоя и пациенты, и врачи оказались в затруднительном финансовом положении. Особенно пострадали общественные медицинские центры, обслуживающие малообеспеченные и незастрахованные слои населения.

Ранее в этом месяце компания Blackcat заявила, что UnitedHealth заплатила выкуп в размере 22 миллионов долларов за восстановление доступа к своим системам. Однако восстановили ли хакеры полный доступ на самом деле, остается неясным.