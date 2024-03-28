Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Rambler&Co ID
Наука и технологии
Опубликовано 28 марта 2024, 22:52
1 мин.

Власти США объявили награду в $10 млн за информацию о хакеров из группы Blackcat

Они нанесли ущерб системе UnitedHealth
США заняли твердую позицию в борьбе с группой вымогателей Blackcat, предложив крупное вознаграждение за информацию, позволяющую их поймать. Это произошло после того, как кибератака этой группы на технологическое подразделение UnitedHealth Group, Change Healthcare, значительно нарушила процесс страховых выплат по всей стране.
Власти США объявили награду в $10 млн за информацию о хакеров из группы Blackcat
© Ferra

В среду Государственный департамент США объявил о программе вознаграждения в размере до 10 миллионов долларов. «Группа ALPHV Blackcat, занимающаяся распространением вымогательского ПО как услуги, взломала компьютерные сети критически важных инфраструктурных секторов в США и по всему миру», — говорится в заявлении.

Атака, начавшаяся в конце февраля, вызвала повсеместный хаос. Компания UnitedHealth, до сих пор не оправившаяся от последствий, сообщила о том, что задолженность по медицинским претензиям составляет более 14 миллиардов долларов. Их технологическое подразделение, Change Healthcare, является ключевым игроком в обработке страховых выплат поставщикам медицинских услуг. Из-за этого сбоя и пациенты, и врачи оказались в затруднительном финансовом положении. Особенно пострадали общественные медицинские центры, обслуживающие малообеспеченные и незастрахованные слои населения.

Ранее в этом месяце компания Blackcat заявила, что UnitedHealth заплатила выкуп в размере 22 миллионов долларов за восстановление доступа к своим системам. Однако восстановили ли хакеры полный доступ на самом деле, остается неясным.

Источник:Reuters
Автор:Максим Многословный
Теги:
#деньги
,
#хакеры
,
#сша