Власти США ограничили свои компании в инвестировании в Китай

Байден отметил, что необходимо бороться с потенциальным продвижением таких стран, как Китай, в области технологий, имеющих решающее значение для военных, разведывательных, наблюдательных и кибернетических возможностей.

Директива направлена на инвестиции в китайские фирмы, разрабатывающие программное обеспечение для проектирования микросхем и производственные инструменты, с целью «предотвращения использования американских ресурсов для содействия военному прогрессу Китая».

Несмотря на возможную эскалацию напряженности в отношениях между двумя странами, официальные лица США подчеркивают, что данный шаг направлен на снижение наиболее значимых рисков для национальной безопасности, а не на разрыв экономических связей.

Планируется, что указ будет введен в действие в следующем году.