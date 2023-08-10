Власти США ограничили свои компании в инвестировании в Китай

Власти США ограничили свои компании в инвестировании в КитайПриведет ли это к усилению напряженности между странами
Президент США Джо Байден подписал указ, ограничивающий некоторые американские инвестиции в чувствительные технологические отрасли Китая. Указ уполномочивает министра финансов США ограничивать американские инвестиции в китайские компании, занимающиеся полупроводниками и микроэлектроникой, квантовыми информационными технологиями и специфическими системами искусственного интеллекта.
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Байден отметил, что необходимо бороться с потенциальным продвижением таких стран, как Китай, в области технологий, имеющих решающее значение для военных, разведывательных, наблюдательных и кибернетических возможностей.
Директива направлена на инвестиции в китайские фирмы, разрабатывающие программное обеспечение для проектирования микросхем и производственные инструменты, с целью «предотвращения использования американских ресурсов для содействия военному прогрессу Китая».
Несмотря на возможную эскалацию напряженности в отношениях между двумя странами, официальные лица США подчеркивают, что данный шаг направлен на снижение наиболее значимых рисков для национальной безопасности, а не на разрыв экономических связей.
Планируется, что указ будет введен в действие в следующем году.