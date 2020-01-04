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Власти США отказались от TikTok
Приложением теперь нельзя пользоваться сотрудникам Госдепартамента и министерства внутренней безопасности
Госдепартамент и министерство внутренней безопасности США запретили сотрудникам пользоваться китайской соцсетью TikTok. Всё потому, что это представляет угрозу безопасности.
Запускать приложение нельзя на служебных устройствах. Как сообщил представитель киберкомандования Военно-морских сил (ВМС) США, решение было принято в рамках «противодействия существующим и возникающим угрозам». Пользоваться TikTok запретили и американским военным. Если у них на устройстве установлено приложение, то они потеряют доступ к внутренней сети Военно-морского корпуса.
В ноябре прошлого года США начали расследование в отношении компании-владельца TikTok — ByteDance. Власти опасались, что данные пользователей могут попасть в руки правительства Китая.
Летом прошлого года Роскомнадзор тоже объявил о проверке TikTok на соблюдение российского законодательства.