Власти США отказались от TikTok

Запускать приложение нельзя на служебных устройствах. Как сообщил представитель киберкомандования Военно-морских сил (ВМС) США, решение было принято в рамках «противодействия существующим и возникающим угрозам». Пользоваться TikTok запретили и американским военным. Если у них на устройстве установлено приложение, то они потеряют доступ к внутренней сети Военно-морского корпуса.

В ноябре прошлого года США начали расследование в отношении компании-владельца TikTok — ByteDance. Власти опасались, что данные пользователей могут попасть в руки правительства Китая.

Летом прошлого года Роскомнадзор тоже объявил о проверке TikTok на соблюдение российского законодательства.