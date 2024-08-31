Власти США передали 125 тыс квадратных километров земли под солнечные панели

Обновленный план развития солнечной энергетики расширяет первоначально предложенные 22 миллиона акров и теперь включает в себя еще пять штатов — Айдахо, Монтану, Орегон, Вашингтон и Вайоминг.

Это расширение направлено на то, чтобы расположить солнечные фермы ближе к линиям электропередач, избегая при этом заповедных зон и «чувствительных» мест обитания диких животных.

Члены «солнечной индустрии» поприветствовали расширение планов, но отметили, что к ископаемому топливу у других компаний по-прежнему больше доступа по территориям.