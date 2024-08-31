Власти США передали 125 тыс квадратных километров земли под солнечные панели

Опубликовано 31 августа 2024, 16:301 мин.
Власти США передали 125 тыс квадратных километров земли под солнечные панелиРазвитие солнечной энергетики на 31 миллионе акров федеральных земель
В рамках шага по развитию возобновляемой энергетики власти США окончательно утвердили планы по открытию 31 миллиона акров федеральных земель (125 452 квадратных километров) для развития солнечной энергетики в 11 западных штатах.
Обновленный план развития солнечной энергетики расширяет первоначально предложенные 22 миллиона акров и теперь включает в себя еще пять штатов — Айдахо, Монтану, Орегон, Вашингтон и Вайоминг.
Это расширение направлено на то, чтобы расположить солнечные фермы ближе к линиям электропередач, избегая при этом заповедных зон и «чувствительных» мест обитания диких животных.
Члены «солнечной индустрии» поприветствовали расширение планов, но отметили, что к ископаемому топливу у других компаний по-прежнему больше доступа по территориям.