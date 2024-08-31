Наука и технологии
Опубликовано 31 августа 2024, 16:30
1 мин.

Власти США передали 125 тыс квадратных километров земли под солнечные панели

Развитие солнечной энергетики на 31 миллионе акров федеральных земель
В рамках шага по развитию возобновляемой энергетики власти США окончательно утвердили планы по открытию 31 миллиона акров федеральных земель (125 452 квадратных километров) для развития солнечной энергетики в 11 западных штатах.
Власти США передали 125 тыс квадратных километров земли под солнечные панели
© Ferra

Обновленный план развития солнечной энергетики расширяет первоначально предложенные 22 миллиона акров и теперь включает в себя еще пять штатов — Айдахо, Монтану, Орегон, Вашингтон и Вайоминг.

Это расширение направлено на то, чтобы расположить солнечные фермы ближе к линиям электропередач, избегая при этом заповедных зон и «чувствительных» мест обитания диких животных.

Члены «солнечной индустрии» поприветствовали расширение планов, но отметили, что к ископаемому топливу у других компаний по-прежнему больше доступа по территориям.

Источник:Electrek
Автор:Максим Многословный
Теги:
#солнечная система
,
#сша