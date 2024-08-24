Власти США подали в суд на институт за нарушения кибербезопасности

Иск последовал за сообщениями инсайдеров, которые рассказали о продолжающихся сбоях в защите контролируемой несекретной информации (CUI), начиная с 2018 года. Обвинения касаются лаборатории Astrolavos Lab при Georgia Tech, исследовательской группы, специализирующейся на кибербезопасности.

Согласно жалобе, лаборатория не разработала соответствующий план кибербезопасности в период с мая 2019 года по февраль 2020 года и не поддерживала его в соответствии с правилами DoD. Кроме того, лаборатория якобы не внедрила необходимые решения для защиты от вредоносного ПО, якобы по указанию профессора лаборатории. Университет также обвиняется в том, что в декабре 2020 года он представил ложный результат оценки кибербезопасности, сообщив о 98 баллах за систему, которая на деле не соответствовала стандартам Министерства обороны.