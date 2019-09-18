Власти США подали в суд на скрывающегося в России американского спецагента

Книга называется Permanent Record. Её содержимое Сноуден должен был заранее показать американским службам по соглашению о неразглашении, которое подписывал, когда устраивался на работу в разведку. Интересно, что США не требуют остановить продажи книги. В судебном иске указано, что Сноуден должен перевести властям все доходы от реализации автобиографии из-за нарушения соглашения.

«...мы не позволим обогатиться за счёт невыполнения обязательств перед США», — сообщает помощник генерального прокурора США.

Кроме того, власти хотят принять обеспечительные меры по отношению к издательству. Ведь оно может перечислять деньги Сноудену.

Напомним, с 2014 года бывший агент имеет разрешение на временное проживание в России.