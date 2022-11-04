Власти США понадеялись, что Россия и Китай сдержат Северную Корею от ядерный испытаний

У Reuters нет информации о возможных сроках проведения ядерных испытаний в КНДР. Однако их собеседник выразил мнение, что у американской стороны есть "высокая степень уверенности" в том, что Северная Корея уже провела подготовительную для этого работу для этого.

"Китай и Россия уже давно выступают против ядерной программы КНДР", - сказал чиновник США в беседе с Reuters. "Поэтому... мы считаем, и, конечно, ожидаем, что они будут использовать свое влияние, чтобы заставить КНДР не проводить ядерные испытания".