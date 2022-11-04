Власти США понадеялись, что Россия и Китай сдержат Северную Корею от ядерный испытаний

17:28, 04 ноября 2022
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Власти США понадеялись, что Россия и Китай сдержат Северную Корею от ядерный испытанийБлагодаря своему влиянию
Как сообщают зарубежные СМИ, Правительство США надеется, что благодаря своему влиянию Россия и Китай смогут не допустить проведения Северной Кореей ядерных испытаний, срок которых еще не известен.
У Reuters нет информации о возможных сроках проведения ядерных испытаний в КНДР. Однако их собеседник выразил мнение, что у американской стороны есть "высокая степень уверенности" в том, что Северная Корея уже провела подготовительную для этого работу для этого.
"Китай и Россия уже давно выступают против ядерной программы КНДР", - сказал чиновник США в беседе с Reuters. "Поэтому... мы считаем, и, конечно, ожидаем, что они будут использовать свое влияние, чтобы заставить КНДР не проводить ядерные испытания".