Власти США потребовали личную переписку руководства Apple, Facebook и Google

Помимо писем из электронной почты власти хотят увидеть все документы, касающиеся взаимодействия руководства компаний. Отправить их комитету IT-гиганты должны до 14 октября. Особенно власти США интересуются перепиской главы Amazon Джеффа Безоса (Jeff Bezos), руководителя Apple Тима Кука (Tim Cook), основателя Facebook Марка Цукерберга (Mark Zuckerberg), а также основных лиц из Alphabet — Ларри Пейджа (Larry Page), Сергея Брина (Sergey Brin) и Эрика Шмидта (Eric Schmidt).

Обсуждать проблему монополизации рынка Конгресс США начал в июле этого года. Многие эксперты считают, что в итоге Apple, Amazon, Facebook и Alphabet могут пострадать от серьёзного ужесточения государственного регулирования и контроля сферы деятельности компаний.