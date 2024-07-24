Власти США потребовали от гендиректора CrowdStrike объяснений из-за сбоя

Сбой, произошедший в пятницу, привел к широкомасштабным нарушениям, включая остановку авиарейсов, прерывание больничных процедур и телевещания. Проблема затронула в первую очередь компьютеры под управлением Windows, что привело к сбоям в системе и "синим экранам смерти".

В письме Курцу депутаты республиканцы Марк Грин и Эндрю Р. Гарбарино потребовали, чтобы он обязался выступить перед Конгрессом до среды. Они подчеркнули необходимость понять, как произошли сбои и какие шаги предпринимает CrowdStrike для предотвращения будущих инцидентов.

Компания CrowdStrike подтвердила, что продолжает поддерживать связь с комитетами Конгресса, но пока не уточнила информацию о появлении Курца.