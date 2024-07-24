Власти США потребовали от гендиректора CrowdStrike объяснений из-за сбоя

Опубликовано 24 июля 2024, 21:45
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Власти США потребовали от гендиректора CrowdStrike объяснений из-за сбояНужно дать показания
Комитет по национальной безопасности Палаты представителей США потребовал от генерального директора CrowdStrike Джорджа Курца дать показания по поводу недавнего крупного сбоя, вызванного дефектным обновлением ПО компании, занимающейся кибербезопасностью.
Сбой, произошедший в пятницу, привел к широкомасштабным нарушениям, включая остановку авиарейсов, прерывание больничных процедур и телевещания. Проблема затронула в первую очередь компьютеры под управлением Windows, что привело к сбоям в системе и "синим экранам смерти".
В письме Курцу депутаты республиканцы Марк Грин и Эндрю Р. Гарбарино потребовали, чтобы он обязался выступить перед Конгрессом до среды. Они подчеркнули необходимость понять, как произошли сбои и какие шаги предпринимает CrowdStrike для предотвращения будущих инцидентов.
Компания CrowdStrike подтвердила, что продолжает поддерживать связь с комитетами Конгресса, но пока не уточнила информацию о появлении Курца.