Власти США потребовали от операторов принять меры против политических робозвонков

"Мы знаем, что технологии ИИ позволят дешево и легко наводнить наши сети дипфейками, используемыми для введения в заблуждение. Особенно тревожно видеть, как ИИ-голоса используется для выдачи себя за кандидатов во время выборов", - написала Розенворсел.

Несмотря на февральский запрет на все "ИИ-обзвоны", соблюдение закона телекоммуникационными компаниями сомнительно, считает политик.

Розенворсел также настаивает на том, чтобы политические кампании раскрывали информацию об использовании искусственного интеллекта в теле- и радиорекламе. Это предложение встречает сопротивление со стороны председателя FEC (Федеральная избирательная комиссия США) Шона Кукси, который утверждает, что оно выходит за рамки полномочий FEC.