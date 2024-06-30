Власти США потребовали от операторов принять меры против политических робозвонков

Опубликовано 30 июня 2024, 12:46
1 мин.
Власти США потребовали от операторов принять меры против политических робозвонковИИ-инструменты делают успехи
Председатель FCC Джессика Розенворсел направила девяти крупным телекоммуникационным компаниям, включая AT&T и Comcast, строгое требование принять меры по борьбе с политическими робозвонками. В письмах к этим телекоммуникационным гигантам Розенворсел подчеркнула тревожный рост числа имитирующих человека ИИ-голосов, сославшись на недавний случай дипфейка, который ввел в заблуждение избирателей в Нью-Гэмпшире.
"Мы знаем, что технологии ИИ позволят дешево и легко наводнить наши сети дипфейками, используемыми для введения в заблуждение. Особенно тревожно видеть, как ИИ-голоса используется для выдачи себя за кандидатов во время выборов", - написала Розенворсел.
Несмотря на февральский запрет на все "ИИ-обзвоны", соблюдение закона телекоммуникационными компаниями сомнительно, считает политик.
Розенворсел также настаивает на том, чтобы политические кампании раскрывали информацию об использовании искусственного интеллекта в теле- и радиорекламе. Это предложение встречает сопротивление со стороны председателя FEC (Федеральная избирательная комиссия США) Шона Кукси, который утверждает, что оно выходит за рамки полномочий FEC.