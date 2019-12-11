Власти США потребовали у Facebook расшифровку сообщений пользователей

Отказ Facebook был продекларирован в письме. Оно оказалось в распоряжении газеты The New York Times. В компании объяснили, что выдача правоохранителям дефекта алгоритма, который может дать доступ к зашифрованным данным, поставит под угрозу безопасность пользователей.

«Бэкдор (прим. дефект алгоритма), доступ к которому вы требуете для правоохранительных органов, может стать подарком для преступников, хакеров и репрессивных режимов, который создаст для них пути по входу в системы и сделает каждого человека на наших платформах более уязвимым перед реальным ущербом», — сказано в письме.

Американские власти же уверены, что технологии шифрования мешают расследовать преступления, так как террористы и другие преступники могут свободно общаться в мессенджерах.

Сообщается, что в дискуссию также оказалась включена Apple. Вероятно, власти США скоро начнут переговоры и с другими компаниями.