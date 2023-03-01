Власти США потребуют от субсидируемых производителей чипов делиться "лишней" прибылью

Власти США потребуют от субсидируемых производителей чипов делиться "лишней" прибыльюВсего на программу выделено 52 млрд долларов
Власти США заявили, что потребует от компаний, получивших средства по программе производства и исследования полупроводников на сумму 52 млрд долларов, делиться сверхприбылью.
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Министерство торговли планирует начать в конце июня прием заявок на участие в программе субсидирования производства полупроводников. Закон также создает 25% инвестиционный налоговый кредит на строительство заводов по производству чипов.
Компании, которые получат более 150 миллионов долларов прямого финансирования, "будут обязаны поделиться с правительством США частью любых денежных потоков или доходов, которые превысят прогнозы заявителя на согласованный порог", - заявили в департаменте.
Компаниям, получившим финансирование, также запрещено использовать средства, выделенные на производство чипов, для выплаты дивидендов или выкупа акций, и они должны предоставить подробную информацию о любых планах по выкупу собственных акций в течение пяти лет.