Наука и технологии
17:40, 01 марта 2023
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Власти США потребуют от субсидируемых производителей чипов делиться "лишней" прибылью

Всего на программу выделено 52 млрд долларов

Власти США заявили, что потребует от компаний, получивших средства по программе производства и исследования полупроводников на сумму 52 млрд долларов, делиться сверхприбылью.

Власти США потребуют от субсидируемых производителей чипов делиться "лишней" прибылью

Фото: Unsplash

Министерство торговли планирует начать в конце июня прием заявок на участие в программе субсидирования производства полупроводников. Закон также создает 25% инвестиционный налоговый кредит на строительство заводов по производству чипов.

Компании, которые получат более 150 миллионов долларов прямого финансирования, "будут обязаны поделиться с правительством США частью любых денежных потоков или доходов, которые превысят прогнозы заявителя на согласованный порог", - заявили в департаменте.

Компаниям, получившим финансирование, также запрещено использовать средства, выделенные на производство чипов, для выплаты дивидендов или выкупа акций, и они должны предоставить подробную информацию о любых планах по выкупу собственных акций в течение пяти лет.

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