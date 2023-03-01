Власти США потребуют от субсидируемых производителей чипов делиться "лишней" прибылью

Министерство торговли планирует начать в конце июня прием заявок на участие в программе субсидирования производства полупроводников. Закон также создает 25% инвестиционный налоговый кредит на строительство заводов по производству чипов.

Компании, которые получат более 150 миллионов долларов прямого финансирования, "будут обязаны поделиться с правительством США частью любых денежных потоков или доходов, которые превысят прогнозы заявителя на согласованный порог", - заявили в департаменте.

Компаниям, получившим финансирование, также запрещено использовать средства, выделенные на производство чипов, для выплаты дивидендов или выкупа акций, и они должны предоставить подробную информацию о любых планах по выкупу собственных акций в течение пяти лет.