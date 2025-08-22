Власти США предупредили граждан о радиоактивных креветках в магазинах

Опубликовано 22 августа 2025, 09:451 мин.
Власти США предупредили граждан о радиоактивных креветках в магазинахЕда с возможным радиоактивным загрязнением
Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) выпустило предупреждение о замороженных креветках марки Great Value, продающихся в Walmart. Речь идёт о партии, произведённой индонезийской PT. Bahari Makmur Sejati (BMS Foods).
По данным FDA, одна из поставок креветок, задержанная на границе, содержала следы радиоактивного изотопа цезия-137. Его уровень составил 68 Бк/кг, что всё-таки значительно ниже допустимой нормы в 1200 Бк/кг. Несмотря на это, у ведомства возникли сомнения в условиях, в которых продукт обрабатывался и упаковывался.
Важно отметить, что на полках магазинов заражённые креветки не обнаружены. Однако из предосторожности FDA отозвало три партии с датой годности 15 марта 2027 года. Покупателям рекомендуется немедленно выбросить такие продукты.
FDA также добавило компанию BMS в список импортёров с повышенным контролем и запретило ввоз её продукции до устранения нарушений.
BMS пока не прокомментировала ситуацию.