Власти США придумали новые ограничения для Huawei

В мае прошлого года министерство торговли США внесло Huawei в так называемый «чёрный список». С тех пор американские компании ограничены в том, чтобы вести бизнес с китайским производителем. Теперь же агентство Reuters сообщает, что представители администрации президента Трампа договорились ввести дополнительные меры по ограничению глобальных поставок микросхем для Huawei.

В соответствии с новыми правилами, иностранные компании, использующие американское оборудование для создания микросхем, должны будут сначала получить американскую лицензию, а только потом поставлять свою продукцию Huawei.

Чем это плохо? Тем, что США расширят свои полномочия по контролю за экспортом из других стран. Это может вызвать негатив у союзников страны, так что ещё пока неясно, примет ли Трамп предложение.