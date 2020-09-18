Власти США проверят Epic Games из-за связи компании с китайцами

Разработчики игр получили запросы о протоколах безопасности от комитета по иностранным инвестициям в США. Дело в том, что эти компании связаны с китайской Tencent. Последней принадлежит Riot Games и 40-процентная доля в Epic Games. Власти США хотят выяснить, как разработчики игр обрабатывают данные американских пользователей.

Напомним, что из-за опасений по поводу безопасности американских данных США конфликтовали с китайскими TikTok и WeChat. В итоге владельцы первого приложения были вынуждены продать американский сегмент TikTok собственно американским компаниям.