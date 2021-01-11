Наука и технологии
Сегодня 11:40
Власти США разрешили SpaceX запустить новую партию спутников для космического интернета
Всего в неё будет включено 10 космических девайсов
Как стало известно, SpaceX удалось получить очередное разрешение на запуск спутников для космического интернета Starlink от Федеральной комиссии по связи. Согласно ему, компания сможет разместить 10 новых космических аппаратов на орбите нашей планеты.
Запуск спутников состоится не ранее 14 января, а отправят их при помощи ракеты-носителя Falcon 9, передаёт SlashGear. При этом свежая партия спутников станет частью миссии Transporter-1, а располагаться она будет на более низкой орбите, чем прежде запущенные аппараты.
Напомним, что в ближайшие планы SpaceX входит запуск спутников Starlink на полярную орбиту. Это будет сделано с целью обеспечить Аляску высокоскоростным интернетом. Изначально запуск соответствующих космических девайсов планировался ещё в декабре 2020 года, но до сих компании Илона Маска не удалось его совершить.