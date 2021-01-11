Власти США разрешили SpaceX запустить новую партию спутников для космического интернета

Запуск спутников состоится не ранее 14 января, а отправят их при помощи ракеты-носителя Falcon 9, передаёт SlashGear. При этом свежая партия спутников станет частью миссии Transporter-1, а располагаться она будет на более низкой орбите, чем прежде запущенные аппараты.

Напомним, что в ближайшие планы SpaceX входит запуск спутников Starlink на полярную орбиту. Это будет сделано с целью обеспечить Аляску высокоскоростным интернетом. Изначально запуск соответствующих космических девайсов планировался ещё в декабре 2020 года, но до сих компании Илона Маска не удалось его совершить.