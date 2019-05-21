Власти США временно разрешили Huawei работать в стране

Как сказано в документе, 90-дневное разрешение частично восстанавливает режим лицензирования для Huawei. Компания, в том числе, сможет покупать оборудование и технологии у американцев. Действует разрешение с 20 мая по 19 августа 2019 года.

Так власти США отсрочили торговые ограничения в отношении Huawei, однако заключение новых сделок между китайской и американскими компаниями уже невозможно. Цель отсрочки — не нарушать работу существующих клиентов Huawei, среди которых есть крупные интернет-провайдеры и операторы сотовой связи.

Напомним, в чёрный список Минторг США внёс китайскую компанию около пяти дней назад. В воскресенье стало известно, что из-за такого решения властей Google лишила Huawei доступа к своему программному обеспечению.