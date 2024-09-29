Власти США выпустили срочное предупреждение о безопасности Boeing 737 MAX

Это предупреждение последовало после февральского инцидента с самолетом United Airlines 737 MAX 8, когда пилоты сообщили о застрявших педалях руля направления при посадке. Расследование NTSB выявило потенциальный отказ привода руля, который может повлиять на модели 737 NG и MAX.

Агентство настоятельно рекомендовало Boeing разработать решение для предотвращения подобных проблем в будущем. Также было выражено беспокойство, что при принудительном воздействии на застрявшие педали возможны «неожиданные маневры», которые могут привести к потере управления.

Этот инцидент добавляет проблем к растущему списку сложностей Boeing, включая недавние случаи безопасности и забастовку рабочих.