Власти США выпустили срочное предупреждение о безопасности Boeing 737 MAX

Опубликовано 29 сентября 2024, 18:481 мин.
Власти США выпустили срочное предупреждение о безопасности Boeing 737 MAXИз-за возможной блокировки критических элементов управления
Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB) США выпустил «срочные рекомендации по безопасности» для некоторых моделей Boeing 737, включая проблемный 737 MAX, предупредив о возможной блокировке критических элементов управления полетом.
Это предупреждение последовало после февральского инцидента с самолетом United Airlines 737 MAX 8, когда пилоты сообщили о застрявших педалях руля направления при посадке. Расследование NTSB выявило потенциальный отказ привода руля, который может повлиять на модели 737 NG и MAX.
Агентство настоятельно рекомендовало Boeing разработать решение для предотвращения подобных проблем в будущем. Также было выражено беспокойство, что при принудительном воздействии на застрявшие педали возможны «неожиданные маневры», которые могут привести к потере управления.
Этот инцидент добавляет проблем к растущему списку сложностей Boeing, включая недавние случаи безопасности и забастовку рабочих.