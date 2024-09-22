Власти США захотели наложить на Илона Маска санкции

В центре расследования SEC — вопрос о том, нарушил ли Маск законы о ценных бумагах в 2022 году, когда начал накапливать акции Twitter без раскрытия информации о скорой покупки.

Маск, генеральный директор компаний Tesla и SpaceX, уведомил Комиссию по ценным бумагам и биржам США за несколько часов до запланированного на 10 сентября дачи показаний, что не будет присутствовать на заседании, сославшись на чрезвычайные обстоятельства. Однако SEC утверждает, что Маск просто оттягивает свое выступление.

Теперь регулятор настаивает на санкциях и требует, чтобы Маск объяснил причину своей неявки, которую он считает нарушением майского постановления суда. Юридическая команда Маска перенесла дачу показаний на 3 октября, утверждая, что санкции не нужны и что его отсутствие было крайне важно.