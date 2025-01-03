Власти США заплатили Constellation 1 миллиард долларов за атомную энергию

Начиная с 25 апреля, компания будет поставлять более 10 миллионов мегаватт-часов электроэнергии на 80 федеральных объектов в регионе PJM Interconnection. Эта электроэнергия будет использоваться такими ведомствами, как Министерство транспорта и обороны. Цель сделки — обеспечить электроэнергией более 1 миллиона домов в год.

Соглашение включает в себя 840 миллионов долларов на атомную энергетику и 172 миллиона долларов на, например, утепление зданий и установку освещения. Некоторые федеральные здания в Вашингтоне, округ Колумбия, перейдут на электрические котлы и тепловые насосы.