Власти США запретили продажу данных людей «враждебным» государствам

Этот законопроект направлен непосредственно против брокеров данных — компаний, которые собирают и продают широкий спектр личной информации о людях. Законопроект запрещает им продавать «чувствительные» данные, включая геолокацию, финансовые записи, информацию о здоровье и биометрические данные, физическим или юридическим лицам в странах, считающихся «противниками» США, таких как «Россия, Китай, Иран и Северная Корея».

Американские чиновники выражают обеспокоенность тем, что Китай и другие конкуренты уже собрали огромное количество американских данных через брокеров данных.

Этот законопроект появился после того, как Комитет по энергетике и торговле Палаты представителей принял еще одну двухпартийную инициативу. Закон «О защите американцев от приложений, контролируемых иностранными противниками» может заставить TikTok либо разорвать связи со своей материнской компанией ByteDance, либо попасть под запрет в США.