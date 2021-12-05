Власти США заявили о вреде соцсетей для психики подростков

Ли заявил, что психическое здоровье подростков ухудшается уже более десяти лет, особенно среди девочек. В его новом отчёте говорится, что время, проведённое в социальных сетях, в значительной степени связано с депрессией и членовредительством среди девушек. Утверждается, что пользователи, которые проводят много времени в соцсетях, в два раза чаще сталкиваются с депрессией и ухудшением самочувствия.

Из отчёта следует, что девушки, которые проводят более двух часов в день в социальных сетях, «значительно» более склонны к членовредительству (пользовательницы могут наносить себе увечья). Проблему в том, что из-за Instagram всё больше девушек недовольный своей внешностью.

Сенатор призвал принять меры для обеспечения безопасности детей в интернете.